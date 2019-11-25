Hedef tekli eğitimi yüzde 100 yapmak

İZMİR Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'in Cumaovası Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti- Esin Özgener İlkokulu'nun açılışına katıldı.

İZMİR Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'in Cumaovası Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti- Esin Özgener İlkokulu'nun açılışına katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleşen açılışta İzmir'de hayırseverlerin 25 okul yaptırdığını anlatan Yıldırım, "Bugün bir müjde daha vermek istiyorum. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener kardeşime dedim ki 'Babalar için bir okul var analar için yok mu?' O da 'Başımın üstüne' dedi. Anneleri için böyle güzel bir okul hayırlı olsun. Tekli eğitim İzmir'de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100'e çıkarmak" dedi. İzmir'de 800 bine yakın öğrenci bulunduğunu, üniversite öğrencileri ile birlikte bu sayının 1 milyona ulaştığını vurgulayan Yıldırım, "Yani İzmir bir eğitim şehri. Bir ticaret şehri, turizm şehri. İzmir, ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için her alanda öncü şehir olmaya devam ediyor" diye konuştu.

■ İZMİR Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eğitime yapılan yatırımın, ülkenin ve insanlığın geleceğine yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bu katkılar can suyu oldu. Bu sayede İzmir'de eğitim yatırımları büyük ivme kazanırken okul öncesi okullaşma oranı yüzde 80'e, tekli eğitime geçiş oranı da yüzde 81'e çıktı" dedi.