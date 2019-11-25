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iki ’ya birden aday olacak

İzmir iki EXPO’ya birden aday olacak
Giriş Tarihi: 25.11.2019

Belediye Başkanı , 'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle Çeşme'de bir araya geldi. Toplantıda ilçelere yapılacak projeler, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının masaya yatırıldı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle Çeşme'de bir araya geldi. Toplantıda ilçelere yapılacak projeler, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının masaya yatırıldı. Bu toplantıları 2 ayda bir düzenleyeceklerini, bir sonraki toplantıyı da Ocak ayında yapacaklarını açıklayan Soyer'in toplantıda "2025'te düzenlenecek bio EXPO'ya ve 2030'da düzenlenecek EXPO'ya aday olacağız" dediği öğrenildi.
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