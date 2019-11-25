İzmir’de fidan bayramı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Torbalı’da 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikti. Törene TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Torbalı'da kentteki 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikildi. Törene 24. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Binali Yıldırım, "Binlerce fidanı toprakla buluşturup geleceğe nefes olacağız. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan dikim kampanyası bir dünya rekoruydu. Biz bugün de Öğretmenler Günü'ne anlam katabilmek için İzmir'de bir araya geldik" dedi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Yıldırım, "Öğretmenler, bizi ve yavrularımızı geleceğe hazırladılar. Onlar olmasa biz bugünlere gelmezdik. Mesleklerini icra ederken çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

1 MİLYON FİDAN DİKECEĞİZ

Ülke genelinde 11 Kasım'da 7'den 77'ye herkesin 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli ise, "Tüm milletimiz bu rekora ortak oldu ve nesiller boyu rahmet olacak hizmetlerimiz tescillenmiş oldu. Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. 10 yılda orman varlığımızı yüzde 12 artırdık ve 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın tam 1,5 mislini son 17 yılda yaptık" diye konuştu. 2002'de Türkiye'nin 4'te 1'inin ormanlık alanken, bugün 3'te 1'inin ormanlık olduğunu belirten Pakdemirli, "Toplam ormanlık alanımızı 1,8 milyar hektar artırdık. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan hedefimiz var. 2023'te 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz. Şubat ayına kadar bu alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız" dedi.