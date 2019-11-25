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ve 'dan ortak operasyon!

MİT ve TSK'dan ortak operasyon!

25.11.2019, 20:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,20:56

'ndan yapılan açıklamada, " ve koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi

DHA

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