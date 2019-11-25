Noterlerde yeni dönem: Artık kredi kartı ile ödenebilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Gül ayrıca kadına şiddet konusu ile ilgili, "Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri almak kararlılığındayız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.



AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bütçeleri ele alınıyor.



Bakan Gül, önemli değerlendirmelerde bulundu:

KADINA ŞİDDET

Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri almak kararlılığındayız.

Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz.

LEKELENMEME HAKKI

'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146 bin 382 soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.



STAJYER AVUKATLARIN STAJ SÜRELERİ

Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir.

NOTERLERDE YENİ DÖNEM

Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız.

15 TEMMUZ'DAN BU YANA MESLEKTEN ÇIKARILAN HAKİM VE SAVCI SAYISI

15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır.

FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz.

Yargının ideolojisi adalettir. Anayasamızda mahkemeler, 'şu grubun, bu zümrenin adına' demiyor, 'millet adına karar verir' diyor."