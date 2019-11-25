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Öğretmenler Ata’nın huzurunda

Öğretmenler Ata’nın huzurunda
Giriş Tarihi: 25.11.2019

MİLLİ , dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Ata'nın mozolesine çelenk bırakan Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığında almaktayız. Ruhunuz şad olsun" yazdı.
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