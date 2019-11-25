Partililer CHP İl Başkanlığı’nı bastı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir'de ağırlayan il yönetimi, önceki gün yaptığı olağanüstü toplantıda delege seçimlerine yönelik itirazları değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir'de ağırlayan il yönetimi, önceki gün yaptığı olağanüstü toplantıda delege seçimlerine yönelik itirazları değerlendirdi. İl yönetimi Buca'da kırmızı listenin 6 oy farkla kazandığı Çamlıpınar Mahallesi'ndeki seçimi, hazirunda eksik imzalar olması nedeniyle iptal etti. İl yönetiminin kararını duyan kazanan listeye destek veren bazı partililer il başkanlığını bastı. Karara tepki gösteren partililerle yöneticiler arasında tansiyon yükseldi. İl Başkanı Deniz Yücel, görüştüğü partilileri ikna etmeye çalıştı.

SEÇİMİ İPTAL ETTİLER

Yeni Asır'a konuşan partililer, "Arada sadece 6 oy farkla seçim kazandığımız için iptal ederek acaba tekrarlanacak seçimi alabilir miyiz hesabı yapıyorlar. İptal gerekçesi haksız. Bazı üyeler hazirun listesinin altındaki kopyasına imza atmış. Bunu bahane ederek seçimi iptal ettiler. İtirizımızı yaptık, bekliyoruz" dedi.