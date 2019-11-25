  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Putin, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek

Putin, Ocak ayında ’yi ziyaret edecek

Putin, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek

25.11.2019, 16:09

Dmitriy Peskov, Federasyonu Devlet Başkanı ’in Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde ’yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'İn 2019'un sonunda faaliyete geçmesi beklenen TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışı için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.

Peskov, ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Putin, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN