FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin konuştu. Gül, "FETÖ elebaşıyla ilgili 7 talep ABD makamlarına gönderilmiş ve 27 ayrı suçtan iade istenmiştir. 'Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması' gereğince, talebin kabulü için şüpheli ya da sanık hakkında yeterli suç şüphesinin bulunması kafidir" dedi. Konunun karşılıklı ziyaretlerde de ele alındığını ifade eden Gül, "Bu konu üzerinde ısrarla duracak ve her platformda taleplerimizi tekrar etmeye devam edeceğiz. Biz uluslararası hukukun gereklerine her zaman uyduk, muhataplarımızdan beklentimiz de budur. Türkiye, yalnız FETÖ silahlı terör örgütüyle değil, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle de eş zamanlı olarak, aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmektedir" diye konuştu. Konuşmasında kadına karşı şiddet sorununun çözümüne ilişkin gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri almakta kararlı olduklarını vurgulayan Gül, "Yargı Reformu Stratejisiyle öngördüğümüz yenilikler doğrultusunda, infaz usullerini geliştirmeyi, bu arada güncel teknolojileri sisteme entegre etmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz" dedi.