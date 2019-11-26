MSB: Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kuzey Irak'a hava harekatı: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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