Kuzey Irak'a hava harekatı: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.