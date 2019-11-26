Ormanın ortasındaki depo alevlere teslim

Işıkkent’te ormanlık alanın ortasına kurulan plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alevler 3 saatte kontrol altına alınırken böyle bir tesisin ormanlık alanın içine kurulması akıllarda soru işaretleri bıraktı

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



CAN KAYBI YOK



Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yanan maddenin plastik olması nedeniyle söndürme işleminin uzun süreceği, alevlerin başka bir yere sıçrama ihtimalinin bulunmadığı bildirildi. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Yangına ilişkin herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Böyle bir tesisin ormanlık alanın içine kurulması akıllarda soru işaretleri bıraktı.