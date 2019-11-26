‘Şov’ yaptı ama yıkmaya kıyamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Çeşme Ildır Mahallesi Günkent Sitesinde bulunan villasının kaçak eklentileri olduğu ortaya çıkmış, gelen tepkiler üzerine Erdoğdu, villasındaki kaçak eklentileri yıkacağını açıklamıştı. Görüntülerde sadece 50 santimetrelik bir alanı yıkan Erdoğdu, villayı o haliyle bırakıp gitti. Erdoğdu'nun villasında inşaat çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Çeşme Ildır Mahallesi Günkent Sitesinde bulunan villasının kaçak eklentileri olduğu ortaya çıkmış, gelen tepkiler üzerine Erdoğdu, villasındaki kaçak eklentileri yıkacağını açıklamıştı. Çeşme'ye giderek elinde balyozla adeta yıkım şov yapan Erdoğdu'nun elinde balyozla çektiği videoda, "Evet arkadaşlar şimdi kaçak villadayız. Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır. Herhangi bir belediyeden kör kuruş aldığımı söyleyenler iddialarını ispatlarsa ben vekillik dahil bütün görevlerimden ayrılacağım" dedi.



Ancak sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde kaçak bölümleri yıktığını söyleyen Erdoğdu'nun villadaki kaçak eklentileri yıkmadığı ortaya çıktı. Görüntülerde sadece 50 santimetrelik bir alanı yıkan Erdoğdu, villayı o haliyle bırakıp gitti. Erdoğdu'nun villasında inşaat çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



YIKIM İÇİN BİR AY SÜRE



Öte yandan Çeşme Belediyesi'nin, Erdoğdu'ya kaçak eklentileri yıkması için 1 ay süre tanıdı. 1 aylık sürede kaçak eklentiler yıkılmazsa, savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

CEYHAN TORLAK