8’ini dolandırdı 9’uncuyu öldürttü

Manisa’da 34 gündür kayıp olarak aranan Turgut Özyürek’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Özyürek’in 9’uncu evliliği yaptığı eşi Necla Özyürek ile 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy tutuklandı. Kadının önceki eşlerini de dolandırdığı belirlendi

Manisa'da 34 gün önce kaybolan Turgut Özyürek'in (58) karısının sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Turgut Özyürek (58), Manisa'da 24 Ekim'de kaybolmuştu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi Necla Özyürek'ten şüphelendiklerini ileri sürdü. Programda, Necla Özyürek'in daha önce 8 kez evlendiği ve evlilik yaptığı kişileri de dolandırdığı ortaya çıktı.



16 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ



İddialara göre Necla Özyürek'in genç bir sevgilisi de vardı. Necla Özyürek, canlı yayında bunu kabul etmedi. Canlı yayınlanan programı arayan Hayrettin Aksoy'un ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve Necla Özyürek tarafından zorla tutulduğunu iddia etti. Olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce başından 8 kez evlilik geçen Necla Özyürek'in evine baskın düzenledi. Özyürek'in evinde bulunan kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Hayrettin Atasoy, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI



İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek'i öldürdüğünü itiraf eden Atasoy'un "Necla ile evlenecektim. Turgut boşanmıyordu. Ben de onu aşkım için öldürdüm" dediği belirtildi. Manisa Otogarı'nda yakalanan Necla Özyürek ile Atasoy ifadelerinin ardından tutuklandı.



KEMİKLERİ BULUNDU



Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Turgut Özyürek'in cesedi, eşi Necla Hanım'ın sevgilisi Hayrettin Atasoy'un ormanlık alanda gösterdiği yerde bulundu. Programa canlı yayında bağlanan muhabirin cesedi bulunan Turgut Akyürek için "bulunduğunda kafatası ve kemikleri kalmış" cümlesi vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.