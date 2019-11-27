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Baba olamadığı için canına kıymış

Baba olamadığı için canına kıymış
Giriş Tarihi: 27.11.2019

'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün tüfekle eden 'ın, ekonomik sıkıntılar nedeni ile değil, sağlık problemleri nedeniyle baba olamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün tüfekle intihar eden Ali Kabasakal'ın, ekonomik sıkıntılar nedeni ile değil, sağlık problemleri nedeniyle baba olamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü. Ali Kabasakal, Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Yenmiş köyünde bulunan evinde intihar etti. Bunun üzerine Kabasakal'ın cebinde 1,5 lirasının olduğu için intihar ettiği, ekonomik sıkıntı yaşadığı gibi iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ali Kabasakal'ın akrabası olan ve aynı zamanda köy muhtarı Barış Özcan, yapılan haberlerin ve sosyal medyada yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirtti. Ali Kabasakal'ın çocuk istediği ancak sağlık problemleri nedeni ile baba olamadığı için yaşadığı ruhsal sıkıntı ile intihar ettiği öğrenildi.

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