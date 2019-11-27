CHP çetesinin Marmaris üssü

CHP’deki kumpasın merkezi olarak gösterilen tekne çetesinin üssü bulundu. Muharrem İnce’nin isim vermeden ‘yazın teknede tatil yaptılar’ dediği CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Marmaris’te Özkan’ın kiraladığı villa ile bir işadamına ait tekneyi karargah olarak kullandıkları ortaya çıktı

Yeni Asır, Muharrem İnce'nin "Bana yönelik iftira Genel Merkez'deki bir çete tarafından tezgahlandı" sözleriyle yeni bir boyuta taşıdığı "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıkardı. İnce karşıtlarının CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kiraladığı Marmaris Selimiye'deki villayı kullandıkları öğrenildi.





YENİ ASIR BULDU



"Külliye'ye giden CHP'li" yalanında adı geçen Muharrem İnce, parti içindeki çetenin birlikte tatil yaparak tekne gezilerine çıktığını iddia etmişti. İnce, CHP'nin içinde 'çete' olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya "Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler" demişti. İşte İnce'nin kastettiği çetenin karargahı ile gezdikleri tekneyi Yeni Asır buldu.





ÜS OLARAK KULLANILDI



İnce'nin ima ettiği buluşmanın tarafları olarak gösterdiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un bir işadamının teknesinde gerçekleştiği ileri sürüldü. İddialara göre, İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP'li kurmay, geçtiğimiz yaz boyunca Muğla'nın tatil cenneti ilçesi Marmaris'i üs olarak kullandı.

EVDE GÖRÜŞTÜLER



İddiaya göre Tuncay Özkan, 3 yıl önce kiraladığı Selimiye mahallesindeki müstakil evde sezon boyunca defalarca konakladı. Özkan, bu dönem içerisinde, Grup Başkan vekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda parti kurmayıyla bu evde görüştü. Temmuz'un son haftasında da bir işadamının Engin Özkoç'a tahsis ettiği yat, Selimiye'ye demir attı. Burada da İnce'nin bahsettiği 1 haftalık tekne tatili gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. CHP'liler Marmaris'te bulundukları sürede partili ilçe belediyesini ziyaret etmeyi ve bazı etkinliklerine katılmayı da ihmal etmedi.

KILIÇDAROĞLU, KUMPAS YALANINI SÜRDÜRDÜ



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayla kumpas, yalan ve iftiralarını sürdüreceklerini gösterdi. "Geri adım atmayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, kendini seçim mitinginde zannederek, öğretmenlerden EYT'lilere kadar hemen her kesime bol keseden vaatte bulundu.

VURAL EFECİK