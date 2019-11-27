‘Hoşçakalın gidiyorum ben’

Karşıyaka Nergiz İZBAN durağı korkunç bir olaya sahne oldu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilan Eroğlu, tren geldiği esnada raylara atlayarak yaşamına son verdi. Dilan’ın olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medyadan veda ettiği ortaya çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan Eroğlu (20), önüne atladığı İZBAN treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Korkunç olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Nergiz İZBAN durağında meydana geldi.



OLAY YERİNDE ÖLDÜ



Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan Eroğlu, iddiaya göre banliyö treni geldiği sırada bir anda raya atladı. Dilan'a trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde rayda hareketsiz yatan Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Dilan Eroğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar olayı nedeniyle bir süre aksadı.



PAYLAŞIM YAPMIŞ



Dilan'ın olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından 'Hoşça kalın gidiyorum ben' sözleriyle paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Dilan Eroğlu'nun intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

FATİH ŞENDİL