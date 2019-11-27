S-400’ler için ikinci anlaşma 2020’de

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti. Mikheev yaptığı açıklamada, "Yeni S-400'ler için anlaşmayı 2020'nin ilk yarısında imzalamayı ümit ediyoruz" diye konuştu. Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı.