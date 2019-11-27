Son 2 yılda 619 saldırı önlendi

Teröre karşı topyekun mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar kapsamında son 2 yılda 619 terör eylemi önlendi. Operasyonlarda yüklü miktarda patlayıcı madde ve araç ele geçirilirken, saldırıları gerçekleştirmeyi planlayan 115 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Teröre karşı topyekun mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar kapsamında son 2 yılda 619 terör eylemi önlendi. Operasyonlarda yüklü miktarda patlayıcı madde ve araç ele geçirilirken, saldırıları gerçekleştirmeyi planlayan 115 terörist ise etkisiz hale getirildi.



2 TON PATLAYICI BULUNMUŞTU



Son olarak Şırnak Cudi Dağı'nda yapılan operasyonla terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesi indirilmişti. Bomba yüklü araçlarla kanlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonda yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ele geçirilmişti. Yapılan son operasyonla birlikte 2 yılda PKK, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerinin planladığı 619 terör eyleminin önüne geçilmiş oldu.



115 HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda eylem yapacak 115 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, PKK, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik sadece bu yıl 107 bin 767 operasyonu gerçekleştirildi. Son 2 yılda terör örgütlerinin yaklaşık 2 bin 500 sığınak ve barınağı da imha edildi.



RASULAYN'DA SİVİLLERE KALLEŞ TUZAK



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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