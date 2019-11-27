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Turan ve Atilla’ya tazminat davası

Turan ve Atilla’ya tazminat davası
Giriş Tarihi: 27.11.2019

'li , gazeteci ile hakkında avukatı aracılığıyla 'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Muharram İnce, gazeteci Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Turan hakkında 5 kuruş, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk tazminat davası açan İnce, iki gazeteci hakkında ayrıca iftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarından şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde ise İnce'nin kamuoyu nezdinde itibarını zedeler nitelikte iftira atıldığı belirtildi.

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