Turan ve Atilla’ya tazminat davası

CHP'li Muharram İnce, gazeteci Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Muharram İnce, gazeteci Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Turan hakkında 5 kuruş, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk tazminat davası açan İnce, iki gazeteci hakkında ayrıca iftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarından şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde ise İnce'nin kamuoyu nezdinde itibarını zedeler nitelikte iftira atıldığı belirtildi.

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