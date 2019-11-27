İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, önceki akşam varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, önceki akşam varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler, yangına yolaçan patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
Varil geri dönüşüm merkezinde patlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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