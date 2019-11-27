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Varil merkezinde

Varil geri dönüşüm merkezinde patlama
Giriş Tarihi: 27.11.2019

'in ilçesinde, önceki akşam varil merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından çıktı. Endişe yaratan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, önceki akşam varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler, yangına yolaçan patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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