11 Fransız vatandaşı DEAŞ’lı daha gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye göç yönetiminde samimidir. DEAŞ'lıları ülkelerine iade süreci de devam ediyor. 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da aralık başında ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu işbirliğinde İzmir'de düzenlenen "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi" toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada PKK, PYD ve DEAŞ'ın etkinlikleri bitirmediği sürece, göçü durdurmak veya tersine çevirebilmenin mümkün olmadığını dile getiren Soylu, "Türkiye göç yönetiminde samimidir. DEAŞ'lıları ülkelerine iade süreci de devam ediyor. Mesela bu hafta Belçika ve İrlanda'ya iadelerimiz olacak. 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da aralık başında ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR