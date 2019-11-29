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Başkan Erdoğan açılışa katıldı

Başkan Erdoğan açılışa katıldı

29.11.2019, 17:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019,17:51

Başkan , 'da Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, "Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştürmesi ile gönlümüzde müstesna bir yer edinen Selahattin Kara'ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılarından dolayı şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Sanatın her alanında ortaya koydukları eserlerle sanatçılar başımızın tacıdır" şeklinde konuştu.

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