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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yatırım Ofisi açıklaması

29.11.2019, 11:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ", ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye imkanı oluşturulmuştur." dedi.

Yardımcısı , "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır." dedi.

Oktay, ", ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Fuat Oktay, "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir." ifadesinde bulundu.

Oktay, "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir." dedi.

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