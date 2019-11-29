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'nden Sözcü ve Birgün'e yalanlama

30.11.2019, 00:21

Yalan üstüne yalan haber yapan Sözcü ve 'ne 'nden yalanlama geldi. Valilik, Çatalca'da gözaltına alınan kadınla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sözcü ve Birgün Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Manüpülasyon ve algı operasyonu için maksatlı şekilde servis ettikleri yalan haberle ilgili İstanbul Valiliği'nde açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çatalca'da 28 Kasım'da D.Ö'nün gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."


Fotoğrafta: D.Ö


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