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’de operasyonu

İzmir’de sahte içki operasyonu

29.11.2019, 16:48

’de, jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Torbalı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde kaçak içki üretilip satıldığı bilgisine ulaştı. Adli makamlarda alınan arama kararı istinaden harekete geçen ekipler, E.S. ve N.G isimli şüphelilerin ikametlerinde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet distilasyon cihazı, 1 adet kaynatma kazanı, sahte viskiler, rakılar ve şarap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında işlem başlatılırken iki kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

İzmir İl jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlıkla devam edeceğini bildirdi.

İHA

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