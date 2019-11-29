“Türkiye’nin müttefik olduğu unutulmamalı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmelerin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "NATO içinde kararlar konsensüs ile olur. Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO'nun mukabele planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım. Bizim müttefik olduğumuz unutulmamalı" dedi. Terör örgütüyle angajmana girmenin sadece uluslararası hukuk bakımından değil, Amerikan kanunları bakımından da çok ciddi sorun olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Başlangıçta bir terör örgütüyle angajmana girince sonrasında geri dönmek zor. 30 bin TIR silah verdiler. Bizimle güvenli bölge çalışması yapılırken bile o silah ve eğitim desteği devam etti" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez" açıklamasına da tepki göstererek "Macron'un sözlerinin değeri yok, o terörün hamisi. Merkel'in dediği gibi Türkiye bir NATO ülkesi. Macron müttefiklerinin yanında durmalı" dedi

BETÜL USTA