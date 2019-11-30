Büyükşehir’e 8 milyarlık dev bütçe!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda belediyenin 2020 Mali Yılı Performans Programı ile 2020 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi masaya yatırıldı. Büyükşehir'in 2020 yılı bütçesi 7 milyar 950 milyon TL olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda belediyenin 2020 Mali Yılı Performans Programı ile 2020 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi masaya yatırıldı. Büyükşehir'in 2020 yılı bütçesi 7 milyar 950 milyon TL olarak belirlendi. Karar oy çokluğuyla kabul edildi. Önceki yıla göre yüzde 32,6 oranında artan bütçenin yüzde 46'sının yatırımlara ayrıldığı belirtilirken İZSU ve ESHOT bütçeleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında kent için yapacağı harcamaların toplamı 12 milyar 384 milyon TL olacağı açıklandı.



BÜTÇE AÇIĞINA DİKKAT



AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "2020'ye Başkan Tunç Soyer'in bütçesiyle gireceğiz. Gelir 6 milyar 374 bin TL, gider 7 milyar 950 milyon TL. Bütçe açığı 1.5 milyar lira. Büyükşehir Belediyesi'nin 4.4 milyar borcu olduğunu düşünürsek üzerine 1 buçuk milyar daha ekleniyor ve 6 milyar üzerinde borç olacak" diye konuştu.



Hizal, "1 gün bisiklete bindi, baktık seyyar makam ortaya atıldı, bir gün üretici pazarlarından bahsedildi. Sayın başkan bunlardan çabuk sıkıldı" açıklamasını yaptı. Başkan Soyer de, "Ben her sabah bisikletle gidiyorum" cevabını verdi.



ŞATO DİYALOĞU



Söz alan AK Partili Hüsnü Boztepe'nin konuşmasında "Başkan Soyer gelir gelmez kendini şatoya taşıdı" şeklindeki sözleri tansiyonu yükseltti. Soyer, "Adından başka neyi şato! Yahu 3 oda 1 salon!" cevabını verdi.