Tek tek etkisiz

Bölücü terör örgütü PKK/ PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 424’ü ölü, 492’si sağ/yaralı ve 397’si teslim olmak üzere bin 313 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 424'ü ölü, 492'si sağ/yaralı ve 397'si teslim olmak üzere 1313 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 11 bin 39'u PKK, 29 bin 752'si FETÖ, 2 bin 491'i DEAŞ ve 701'i sol terör örgütlerinden olmak üzere 43 bin 983 şüpheli gözaltına alındı.



257 BİN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Zanlılardan 2 bin 143'ü PKK, 4 bin 907'si FETÖ, 821'i DEAŞ ve 160'ı sol örgütler olmak üzere 8 bin 31'i tutuklandı. Aramalarda, 1388 silah, 526 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 808 el bombası, 38,6 ton patlayıcı ve 257 bin mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin 10 ay içinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 247'si PKK, 3'ü DEAŞ ve 7'si sol örgütler olmak üzere 257 terör olayı önlendi.



EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE DARBE



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.



ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLADIK



Türkiye dün şehitlerini uğurladı. Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakolu'na PKK/ PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'i memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Keskin'in annesinin, yaşadığı İstanbul'da oğlunun şehadet haberini alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan şehit annesi Seher Zeybek'e anjiyo yapıldı. Seher Zeybek, operasyonun ardından Balıkesir'e getirildi. Cenaze törenine şehit annesi sağlık ekiplerinin yardımıyla katıldı. Cenaze boyunca oğlu için gözyaşı döken Seher Zeybek'i yakınları sakinleştirdi. Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Bünyamin Duymaz Yozgat'ta, Uzman Çavuş Furkan Yılmaz Bartın'da, Uzman Onbaşı Bünyamin Çubuk da Adana'da son yolculuklarına uğurlandı.