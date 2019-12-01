Adana’daki bomba Kamışlı’dan patlatılmış

Adana'da otomobilin altına konularak patlatılan bombanın müzik kutusu içine yerleştirilen yarım kilo plastik patlayıcı olduğu ve 664 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Kamışlı kentinden bombaya yerleştirilen telefonun aranmasıyla patlatıldığı belirlendi.

Adana'da otomobilin altına konularak patlatılan bombanın müzik kutusu içine yerleştirilen yarım kilo plastik patlayıcı olduğu ve 664 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Kamışlı kentinden bombaya yerleştirilen telefonun aranmasıyla patlatıldığı belirlendi. Şinasi Efendi Caddesi'nde yaşanan olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarının takibe alınmasıyla bir saat sonra yakalanan zanlının Suriye'den Türkiye'ye ilk kez giriş yapan Ali Abdullah El Halaf olduğu belirlenmişti.



SALDIRI EMRİ PKK'DAN



Zanlıya bombayı koyma emrini ise Türkiye'den PKK'ya katılan ancak daha sonra Suriye'ye geçip burada YPG'ye katılan Abdulkadir Kod isimli teröristin verdiğini belirledi. Polis, bombacıya yardım ettiği öne sürülen 1'i kadın 10 zanlıyı Adana, Mardin, Şanlıurfa, Osmaniye ve Mersin'de yapılan operasyonlarla gözaltına alarak 10 gün boyunca sorguladı. 20 Kasım günü meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.