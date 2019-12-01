AYM’nin kararına siyasetten tepki

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin "memuriyete alımda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması" zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin başvurusu üzerine OHAL'de yer alan düzenlemeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin "memuriyete alımda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması" zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin başvurusu üzerine OHAL'de yer alan düzenlemeyi iptal etti. Bu kararla birlikte FETÖ başta olmak üzere PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile yapılan mücadeleyi sıkıntıya sokup, örgüt üye ve yandaşlarının devlete sızmasına neden olabileceği endişesi doğdu. Güvenlik soruşturmasını kaldıran karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ'nün devlet kurumlarında ve toplumda ağır bir tahribat oluşturduğunu hatırlatarak, "AYM'nin böyle bir karar alması endişe verici" dedi.



SİYASET ÜSTÜ MESELE



Bu kararla CHP'nin gündeminin ne olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Turan, "Terörle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Attığımız adımların kimlere hizmet edebileceğinin, ne tür sonuçlar doğuracağının sorumluluğunu iyi kavramalıyız" ifadelerini kullandı.