Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz hakkında konuştu. Soylu, "Nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu.



Bakan Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.



Soylu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?" şeklinde yöneltilen bir soruya , "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın." dedi.



"DARBE FETVASI" VERMİŞ

Darbe girişiminden önce 11 Temmuz'da Amerika'ya giden ve 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönen ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği de öne çıkmıştı.