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Başkan Erdoğan Ursula von der ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

01.12.2019, 18:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019,18:46

Başkan Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AB komisyonunun yeni başkanı Usula von Der Leyen'in talebi üzerine telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin AB üyelik süreci ve güvenli bölgeye Suriye'lilerin dönüşü konuşuldu.

Görüşmede; AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri ele alındı.

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