Büyük Bylock’çu avı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı Bylock’la ilgili şu ana kadar tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı. Soylu, bin 387’si halen kamuda görevde olan 7 bin 694 şahısla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verildiğini söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'nda FETÖ ile mücadele çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni FETÖ operasyonlarının sinyalini veren Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, bin 387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcılarıyla arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır" dedi.



'TEK DAL SİGARA' UYARISI



Tek dal sigara satışlarını da bilhassa okul çevrelerinde daha sıkı takip etme konusunda hem öğretmenler, hem de anne babaları uyaran Soylu, "Bir kötülüğün en kötü hali ucuzladığı halidir. Zararlı bir maddeye ulaşmak ucuzluyorsa bizim orada çok daha üst bir takibimiz olmalı. Hem arkadaşlarımızın hem tüm vatandaşlarımızın hem de tüm velilerin bu konuda dikkatini rica ediyorum. Özellikle okul çevresindeki esnaflar bu çocukları zararlı alışkanlıklara düşürmek isteyenlere müsaade etmeyin, bunlara aracılık etmeyin. Dükkandan içeriye kafalarımızı bir sokup özellikle okul çevrelerinde varlığımızı onlara hissettirmeliyiz" diye konuştu.