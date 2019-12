Dünya satrancında Türkiye hamlesi

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Dolmabahçe Anlaşması, Akdeniz'deki dengeleri yerinden oynattı. Bölgede sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye, haritaların o olmadan çizilmeyeceğini gösterdi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Dolmabahçe Anlaşması, Akdeniz'deki dengeleri yerinden oynattı. Bölgede sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye, haritaların o olmadan çizilmeyeceğini gösterdi. Terör ve güvenlik uzmanı emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin hem Libya ile yaptığı anlaşma hem de NATO'da PKK/YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasına yönelik resti ile son yılların en büyük iki büyük diplomatik hedefini gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Libya ile anlaşarak kendisini bu bölgeden dışlamak isteyenlerin oyununu bozduğunu ifade eden Başbuğ, "Suriye'de terör koridorunu nasıl bozduysak Siyonistlerin Akdeniz'deki oyununu da bozduk. Hatta Akdeniz'deki bütün oyunu taca çıkardık" diye konuştu.





DİPLOMATİK ZAFER



Başbuğ, NATO'nun Baltık projesini bloke ederek bir diplomatik zafer daha elde ettiğini kaydetti. Evanjelist ve Siyonist yapının bölgeyle ilgili planlarını yaparken Irak, Suriye ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarını toplu olarak değerlendirdiğini ifade eden Başbuğ, "Suriye ve Irak'la birlikte oyunun Akdeniz'deki ayağını da sinsice yürüttüler. 2010'da Arap Baharı yalanını çıkardılar. Burada bütün maksat Akdeniz'e komşu olan Mısır ve Libya gibi ülkelere kendilerine yakın yönetimleri getirmek ve şu an Akdeniz'de yapılan paylaşımı kolaylıkla hayata geçirmekti" dedi. Türkiye'nin bu oyunu gördüğü için Irak ve Suriye ile Akdeniz'de eş zamanlı adımlar attığını ifade eden Başbuğ, "Siyonist yapı Suriye ve Irak'ta kağıt üzerinde cetvelle haritalar çizdiği gibi Akdeniz'de de bunu su üzerinde yapmak istedi. Amaçları Güney Kıbrıs üzerinden bir alan hakimiyeti kurmaktı. Türkiye aynı oyuna bir daha düşmemek için ataklar yaptı. Özellikle bölgeye milli araştırma gemilerimizi gönderdik, ardından bunu asker gücü ile takviye ettik. Oraya gelen İtalyan ve Hollandalı araştırma şirketlerini bölgenin dışına attık. Türkiye başından beri çok akıllı politikalar yürüttü. Libya anlaşması da bunun eseri" dedi. "Bu anlaşmayla Akdeniz'e görünmez duvar örmüş olduk ve bölgeyi işgale kapattık" diyen Başbuğ, şöyle devam etti: "Biz bu anlaşmayı Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptık. Bu uluslararası geçerliliği olan bir anlaşma. O yüzden şimdi Siyonist yapı bu hükümete karşı olan Libya'daki Hafter'e destek veriyor. Bizim desteklediğimiz yapı şu an orada aşağı yukarı hakimiyeti sağladı. Bu uluslararası hukuka uygun bir imza. İki devlet hem kıta sahanlığında hem münhasır ekonomik bölgeyi kabul ettiği an Akdeniz'de Yunanistan'ın oyununu bozacak bir hat oluşuyor. Yunanistan'ın amacı Girit üstünden GKRY'yi de içine çekerek o sahayı Türkiye'ye kapatmaktı. Şimdi tam tersi oldu. Onun için yaygara koparıyorlar." Libya ile yapılan bu anlaşmanın son 5-10 yılın en büyük operasyonu olduğunu ifade eden Başbuğ, "Suriye'de terör koridoru oyununu nasıl bozduysak Siyonistlerin Akdeniz'deki oyununu da bozduk. Türkiye o havzada 129 bin kilometrekarelik alanını 190 binlere çıkarmış durumda. Amaçları Türkiye'yi İskenderun ve Antalya körfezine hapsetmekti. Biz bu anlaşmayla Akdeniz'i onlara kapatacak bir tedbir aldık. Artık orayıp geçip sondaj yapamazlar. Çünkü orada ekonomik anlamda arama tarama yetkisi Türkiye ve Libya'nın" diye konuştu.



BİZİ İKNA ETMELERİ LAZIM



Türkiye'nin NATO'nun Baltık planını bloke ederek çok önemli bir adım attığını vurgulayan Başbuğ, "NATO, Sovyetler döneminden bu yana Rusya'yı tehdit görüyor. Baltık Denizi'ne komşu 9 ülke var, iki de kıyısı olmayan ülke var. Orada Rusya'ya karşı NATO kapsamında 11 ülke var. Türkiye de diyor ki 'Sen orada Rusya'yı tehdit görüyorsun. Benim burnumun dibinde PKK/ YPG tehdidi var ama görmezden geliyorsun. Ben bu ikiyüzlü yaklaşıma taş koyuyorum. Amerika ve Fransa çok bağırıyor. Orada bir şey yapabilmek için artık Türkiye'yi ikna etmeleri lazım. Ya bu projeden vazgeçecekler ya da PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyacaklar" ifadelerini kullandı.

