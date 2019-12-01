Federasyon başkanından hata itirafı geldi

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçmişte Türk asıllı oyunculara karşı büyük hatalar yapıldığını itiraf etti. Türk futbolcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la çekildikleri bu fotoğraf sonrasında linç girişimlerine maruz kalmıştı.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçmişte Türk asıllı oyunculara karşı büyük hatalar yapıldığını itiraf etti. Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs 2018'de Londra'da, Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la yaptığı görüşme sonrası yaşanan linç girişimleriyle ilgili ilk kez konuşan Keller, "Bizim toplum olarak, özellikle iki kökeni olan veya farklı kökenden gelen insanların omuzlarına ne yüklediğimizi her zaman düşünmemiz lazım. O dönemde sadece bir hata yapılmadı, yığınla hata yapıldı" ifadelerini kullandı.