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Tren yolunda korkunç

Tren yolunda korkunç kaza
Giriş Tarihi: 1.12.2019

Hemzemin geçite kontrolsüz giren kamyonet trenin altında kaldı. Kazada 19 yaşındaki yaşamını yitirdi, ve yaralandı

Afyonkarahisar'da trenin, hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Eskişehir-Denizli seferini yapan 72014 no'lu Pamukkale Ekspresi, Bozan köyü yakınlarında, bariyerleri bulunmayan hemzemin geçite kontrolsüz giren ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı.

Savrulan kamyonetteki Ahmet (46) ile Selahattin Acar (19) ve Ahmet Ali Özcan (19) yaralandı. Yaralılardan Selahattin Acar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

NAİL AZBAY

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