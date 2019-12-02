Bitmeyen Yunan zulmü

EDİRNE'DE hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti.

EDİRNE'DE hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti. Tedavi edilerek İl Göç İdaresi'ne gönderilen göçmenlerden İran uyruklu Balen Muhammed Zilan "Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, teşekkür ederim" dedi. Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de, "Yunanistan'da 5 polis beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler" ifadelerini kullandı.



İADE EDİLEN TERÖRİST SAYISI 21'E ÇIKTI

Yabancı teröristlerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi. Suriye'de yakalanan yabancı teröristlerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, geri gönderme merkezlerinde 938 yabancı terörist kaldığı öğrenildi.