Diyanet'ten flaş hac kontenjanları açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş önümüzdeki yıl yapılacak olan Hac kurası ve kontenjanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.



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