  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Diyanet'ten flaş hac kontenjanları açıklaması

'ten flaş kontenjanları açıklaması

Diyanet'ten flaş hac kontenjanları açıklaması

02.12.2019, 15:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,15:25

İşleri Başkanı Prof. Dr. , " ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş önümüzdeki yıl yapılacak olan Hac kurası ve kontenjanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyanet'ten flaş hac kontenjanları açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN