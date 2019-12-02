Firari Öksüz’ün yeri belli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini açıkladı. Yeni tespit edilen 5 bin 149 ByLock kullanıcısının bin 387’sinin kamuda çalıştığını belirten Soylu, “Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini açıkladı. Yeni tespit edilen 5 bin 149 ByLock kullanıcısının bin 387'sinin kamuda çalıştığını belirten Soylu, "Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz" diye konuştu.

AHLAKSAL BİR SORUN VAR

Katıldığı televizyon programında Külliye'ye giden CHP'li iddialarıyla başlayan krizi değerlendiren Soylu, "Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Birilerinin üfürmesiyle yalanı gerçek olarak ifade eden bir genel başkan var. Düştü, düşürüldü, bilerek yaptı, yapmadı ama bunu izah etmesi gereken kendisi" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet imkanları kullanılarak CHP'nin dizayn edilmek istendiği iddiasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Eğer demokratik siyaseti ve bunun alanını daraltmak için birilerinin peşine adam takılacaksa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Bu deli saçması bir şey" ifadelerini kullandı.



600 PKK'LI TESLİM OLDU

Türkiye'nin terörle mücadelede 2016 yılının ortalarından bu yana "ikna metodu" uyguladığını şöyle sürdürdü: nı anlatan Soylu, sözlerini "Bu konuda üniversite gibi çalıştık. Şu anda 5 bin 300 aileyle görüşüyoruz. Son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü mensubunu ailesiyle birlikte ikna ederek adalete teslim ettik. Şu anda terör örgütününe katılım sayısı 111."