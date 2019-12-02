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Devlet Başkanı Putin 8 'ta 'ye gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

02.12.2019, 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,14:18

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, " Devlet Başkanı 8 Çarşamba günü Türk Akım açılışı için 'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.

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