Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.