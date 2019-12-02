Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar geliyor...