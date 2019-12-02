Yaralı akbabaya Bakan şefkati

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı bulunan kara akbabayı doğaya bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı akbaba, burada tedavi edildi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı bulunan kara akbabayı doğaya bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı akbaba, burada tedavi edildi. Bakan Pakdemirli tarafından, Gölcük'te ait olduğu ortama tekrar bırakılan kara akbabanın kanat genişliği 240 cm, ağırlığı ise 13 kg olarak ölçüldü.