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Yerel kalkınmaya devletten tam destek

Yerel kalkınmaya devletten tam destek
Giriş Tarihi: 2.12.2019

Yardımcısı , yerel kalkınma noktasında kamu olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi. Oktay, "Muhtarlarımız derse ki 'Ben kendi köyümü de organize ederim', trüf ormanıdır veya bal ormanı, 'Bir araziyi buna tahsis ederiz' derse kamu olarak katkı veririz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, yerel kalkınma noktasında kamu olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi. Oktay, "Muhtarlarımız derse ki 'Ben kendi köyümü de organize ederim', trüf ormanıdır veya bal ormanı, 'Bir araziyi buna tahsis ederiz' derse kamu olarak katkı veririz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Çekerek Barajı'nın etrafında oluşturulan trüf ormanı tanıtım programına katılan Oktay, barajların bulunduğu bölgede yerel kalkınmanın da dinamiklerinin olması gerektiğini dile getirdi. Barajların gelir getirici kaynaklara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, "Trüf mantarı bunun bir örneği. Bu işi yapmak isteyen köylülere yüzde 65'e kadar teşvik verilecek" dedi.
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