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Bakan 'tan Günü mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2019, 12:12

, hesabından 3 Aralık günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." dedi.

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