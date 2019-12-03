Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." dedi.
Bakan Berat Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.