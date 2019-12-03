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Başkan Erdoğan 'nda

Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda

03.12.2019, 21:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,22:24

Başkan , İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından 'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı'na geldi.

Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda


BAŞKAN ERDOĞAN HEYETLER ONURUNA VERİLEN RESEPSİYONA KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan'a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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