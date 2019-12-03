Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı dilemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.