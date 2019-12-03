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Emeklileri dolandıran çete polisin kıskacında

Emeklileri dolandıran çete polisin kıskacında
Giriş Tarihi: 3.12.2019

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde 900'den fazla emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye operasyon başlattı. Emekli vatandaşları kredi vaadiyle dolandıran çetenin, 1.5 yıldır aylık 5 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin peşine düştü. 'Örgütlü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet'ten yargılanacak çete üyelerinin 1.5 yıldır ayda 5 milyon lira vurgun yaptığı ve yakalanmaları için İstanbul merkezli 12 ilde operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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