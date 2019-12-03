Londra'da 4'lü zirve sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra’da önemli temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un katılacağı 4'lü zirvede bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren kritik toplantı sona erdi. Zirve çıkışı Başkan Erdoğan gazetecilerin "Toplantı nasıl geçti?" sorusuna "Gayet iyi geçti" diye yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için geldiği Londra'da devlet liderleriyle önemli temasları başladı. Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında, "NATO'nun beyin ölümü" geriliminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la "Suriye" konulu dörtlü zirvede bir araya geldi.

DÖRTLÜ ZİRVE'DEN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Londra'da önemli temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Merkel-Macron ve Johnson'un katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleştirildi.

CANLI YAYIN

Erdoğan'ın zirve ajandasındaki en önemli başlıklardan biri Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle yapacağı dörtlü görüşme olacak. Zirvede Suriye'deki son durum, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, güvenli bölge ve PKK/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele masaya yatırılacak. Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından kurulacak güvenli bölgenin finansmanı da görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacak.

Londra'da kritik Suriye zirvesi

Erdoğan'ın zirve ajandasındaki en önemli başlıklardan biri Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle yapacağı dörtlü görüşme olacak. Zirvede Suriye'deki son durum, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, güvenli bölge ve PKK/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele masaya yatırılacak. Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından kurulacak güvenli bölgenin finansmanı da görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacak.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRME FIRSATIMIZ OLACAK"

Başkan Erdoğan Londra'da kalacağı otelin önünde yaptığı açıklamada, "Bu akşamki görüşmemiz daha çok Suriye konusuyla alakalı ve İngiltere, Fransa, Almanya dörtlü olarak yapacağız. Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatında gelişmeler ne durumda, nereye geldik. Bunu değerlendireceğiz aynı zamanda bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldıkları için koalisyon içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar. Bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir. Onları da görüşme fırsatı bulacağımızı zannediyorum. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz" ifadelerini kullandı.