  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanlığı: 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

: 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı: 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

03.12.2019, 09:02

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda da 'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu ve yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği bildirildi. Öte yandan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından havan ile yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralanan askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından havan ile yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralanan askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda da PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu ve yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askere de şifa dilendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Savunma Bakanlığı: 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN