NATO zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İki gün sürecek NATO zirvesi bugün Londra'da başlayacak. ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planına karşı çıkması gündemde yer almıştı.

Güvenlik kaynakları, bu durumun 'Türkiye şantaj yapıyor' şeklinde lanse edilmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Kaynaklar, NATO'nun 29 üyesinin olduğuna değinerek, Türkiye'nin burada önemli bir güç olduğunu ve etkilerini kimsenin tartışamayacağını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi olarak NATO'nun güney kanadında yer aldığını ama NATO'nun tam merkezinde olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin şantaj yaptığı iddialarına ilişkin, NATO içinde prosedürler olduğu ve bunların normal şekilde işlediğini belirterek, 'Türkiye şantaj yapıyor' gibi ifadelerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.



TAM SİYASİ KONTROL

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan basın bilgilendirme toplantısında da "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır" denildi. Türkiye'nin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüt olduğunun altı çizildi.