Termik santrale veto

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasıyla ilgili düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir” dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan Çelik şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir. İnsan sağlığı unsuru veto gerekçelerinden. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir." "CHP, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam etti" diye konuşan Çelik, "Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır" dedi.

SURİYE MESELESİ ÖNEMLİ

"Yarın (bugün) önemli bir zirve için Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecek" diyen Çelik, "Çeşitli liderlerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, aynı zamanda da dörtlü formatta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bir görüşme gerçekleşecek. Suriye meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Göç meselesi de altında bulunduğumuz yük, karşı karşıya kaldığımız çeşitli zorluklar da NATO Zirvesi'nde gündem maddesi olacak. Çağrımıza NATO müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz" dedi.